O assunto em cima da mesa esta semana, e ao longo deste mês, acredito, será a adesão da Ucrânia à NATO. O modo como tal adesão será feita, as circunstâncias que a propiciarão e, passo fundamental, quando. Afinal, desde 2008, e com consequências nefastas para o país, a Ucrânia aguarda – Kaja Kallas, primeira-ministra da Estónia, foi clara: «nós não estamos em guerra porque pertencemos à NATO». Se a isto somarmos a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, ainda que não sejamos, e poucos de nós o serão, especialistas em relações internacionais, torna-se claro quem quer garantir a salvaguarda da soberania através do velho pacto transatlântico e quem ameaça essa soberania.

As sucessivas declarações de cada país sobre a adesão da Ucrânia à NATO dizem muito mais sobre a política externa e interna de cada país que as profere do que sobre o assunto em cima da mesa.

Alinham-se dois blocos: um propõe a adesão imediata da Ucrânia à NATO, na sua Cimeira anual, desta vez em Vilnius – e não será Vilnius por acaso; o outro adia essa adesão para quando um conjunto de circunstâncias se verificarem, entre elas o fim de uma guerra quente, se assim se pode dizer. Os primeiros acreditam que a paz, a segurança e a manutenção desta ordem mundial serão garantidas com a adesão imediata. Os segundos defendem que a Ucrânia deve ser apoiada militarmente durante o tempo que for necessário, mas sem adesão imediata para garantir que não há uma escalada mundial do conflito.

