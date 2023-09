A juventude deve ser a melhor altura da tua vida, onde podes aproveitar as melhores coisas que o mundo tem para oferecer e começar a descobrir o que o futuro te reserva, conquistando a tua independência. No entanto, numa altura em que a Europa enfrenta uma crise de habitação sem precedentes, os preços não param de aumentar, os salários não correspondem ao custo de vida e o mundo está a sofrer as consequências da pior crise climática, só se pode questionar por onde começar. Como é que posso ter a minha independência, uma casa, um bom emprego e continuar a desfrutar da minha vida quando o futuro é imprevisível?

Nas últimas décadas, os jovens de toda a Europa têm vindo a enfrentar inúmeras tormentas que tornam o início de uma vida adulta muito mais difícil. Como um mar turbulento que se torna a única condição de navegação que conhecemos, a crise tornou-se o novo normal das gerações mais jovens. Mas tem mesmo de ser assim? Será que é necessário ter mais do que um emprego, na maior parte das vezes fora da área em que se sonhava trabalhar, para ter um salário que permita sobreviver, será que é preciso estar sempre à procura de um parceiro ou de um amigo para partilhar uma casa que se possa pagar ou até, em último recurso, será a única opção deixar o país natal para encontrar algo melhor? Para além de tudo isto, será que ainda também tens de te preocupar se haverá sequer um futuro, quando os líderes mundiais não conseguem resolver a questão das alterações climáticas?

Nós, no Grupo PPE, acreditamos que este não é o único caminho. Os jovens podem e merecem ter a oportunidade de trabalhar nas suas áreas de especialização, sair de casa dos pais quando quiserem e decidir onde e como querem viver. Contudo, embora saibamos que não foram as gerações mais novas que provocaram estas tempestades, acreditamos que também cabe aos jovens ajudar a navegá-las. Nós temos a bússola e o mapa; tudo o que pedimos é uma oportunidade para, em conjunto, orientarmos o navio.

Durante esta era turbulenta, a Europa assistiu a mudanças e terramotos políticos, com novos partidos, prometendo respostas fáceis, mas inviáveis e pouco fiáveis, para problemas complexos. E, no entanto, o tempo, o melhor avaliador, mostrou que a coerência e a experiência do Partido Popular Europeu (PPE) continuam a guiar a Europa e os europeus através da tempestade. Mas continuamos a querer fazer melhor.

É altura de traçar um novo rumo para a Europa. Temos de viajar juntos através de todas as gerações, investindo a nossa fé na juventude para moldar o nosso presente e não apenas o nosso futuro. Os jovens de hoje não são meros passageiros nesta viagem; já estão ao leme, a desenhar um horizonte mais otimista. É por isso que o Grupo PPE decidiu, pelo segundo ano consecutivo, acolher 800 jovens no coração da Europa e ouvir em primeira mão as opiniões e propostas das gerações mais jovens, para que juntos possamos transformar os problemas atuais em soluções.

Com estas convicções, o PPE aposta na juventude. A Semana da Juventude do PPE, em setembro, envolverá ativamente os jovens cidadãos, permitindo-lhes contribuir para o futuro da Europa. Através de iniciativas que promovem o modo de vida europeu, fomentam o crescimento económico, asseguram um futuro sustentável e melhoram a qualidade de vida, defendemos a busca da felicidade de cada indivíduo.

O nosso objetivo é claro: queremos transformar as tuas esperanças e aspirações em realidade. O PPE aposta em ti. Por isso, desafiamos-te a, em conjunto, dares o passo em frente para manter a Europa a navegar no rumo certo.