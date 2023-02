Um dos problemas de a palavra xenofobia se ter tornado consensualmente condenável, é que nos tomamos como naturalmente xenófilos quando, se formos sinceros, não somos. Ninguém nasce a amar estranhos, que é o que está em causa quando censuramos a atitude oposta, a fobia aos “xenoi” (“estranhos” no grego). Qualquer pai sabe que nunca precisou de ensinar um filho a estranhar. Uma das primeiras cenas típicas de estranhamento é quando se dá ao bebé uma comida nova. Quantos vídeos não há hoje de criancinhas a estranhar vigorosamente a primeira colher de sopa, a primeira fruta, o primeiro pedaço de carne? E nenhuma delas foi treinada antes para reagir negativamente. Foi natural estranhar porque estranhar é a coisa mais natural.

Como pregador, passo a vida a pedir coisas não-naturais a quem me ouve os sermões. A culpa é da Bíblia, claro. Por exemplo, neste mesmo Domingo prego acerca da hospitalidade. Claro que é bonito falar em hospitalidade. Mas a hospitalidade é uma coisa estranha, completamente não-natural. Quando a pessoa lê o capítulo 13 da Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, lê: “Não vos esqueçais da hospitalidade”. No grego original, a palavra “hospitalidade” é philoxenias, o amor aos estranhos. Ter “philos” pelos “adelphoi”, os irmãos, ainda vá lá. Mas ter “philos” pelos “xenoi” parece não lembrar ao Diabo. Sem dúvida que este texto não nos chama a agir com o instinto mas contra ele. É estranho amar estranhos.

Ninguém pense que há dois mil as pessoas, por suposta maior influência da religião, eram naturalmente mais dadas à piedade de receber estranhos. Não. A hospitalidade há dois mil anos levantava o mesmo risco, ou até maior que levanta hoje, ainda que as culturas do Médio Oriente a valorizassem (e continuem a valorizar) como nós nem tanto. No entanto, a hospitalidade que este texto bíblico alvejava queria ir além dos princípios de reciprocidade, família ou amizade que já existiam na altura. Quando um cristão era chamado a ser hospitaleiro, a estranheza era para abraçar mesmo—afinal, a base da sua hospitalidade não era o que os outros gostariam de nos ver a fazer, mas o que o próprio Deus quereria que fosse feito por causa dele.

E o texto ia mais longe: “não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos”. Com isto, o autor da Carta não idealizava qualquer tipo de ingenuidade. Não é garantido que abrir a porta a estranhos é abrir a porta a anjos—de facto, muitos de nós já tivemos a experiência de, com a melhor das intenções, termos recebido gente mais parecida com demónios. Mas a sugestão era a de que quem recebe pessoas pode acabar a receber Deus também, mesmo que não calcule. E este pensamento condizia com as próprias palavras de Jesus quando, explicando o valor da humildade, avisava que “qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe” (Marcos 9:37). Receber com um coração humilde alguém, pode ser receber Deus.

