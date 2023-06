Este texto nasce de uma perplexidade. Para qualquer lado que olhe, em espaços políticos e culturais, vejo a utilização e a mobilização de “identidades” como base de lutas e acções políticas. Alguns colunistas de jornais, intelectuais, académicos e actores políticos não falam de outra coisa. E, no entanto, se entendo a importância histórica de corrigir desigualdades injustas que muitas vezes recaíram sobre algumas destas “identidades” colectivas, algo parece não encaixar. Como é possível que tanta gente queira fazer política com base numa “identidade” tão bem definida e delimitada, se eu própria não vejo a minha “identidade pessoal” como algo fácil de definir?

Durante décadas, as feministas, como muitos activistas pelos direitos civis, lutaram para transcender os rótulos. Hoje, observo quase uma ânsia de querermos pertencer a um grupo com um rótulo, que nos diz como pensar, sentir e agir. Pertencer a um grupo com o qual nos identificamos, com um rótulo que outros também sabem identificar, parece dar orgulho e até propósito a muita gente. Mas não é a identidade pessoal, pelo menos de acordo com uma concepção liberal da individualidade, da autodeterminação, da personalidade e da independência, precisamente o oposto?

Talvez o problema seja a ambiguidade do termo identidade, que de certa forma encerra em si mesmo inúmeras contradições. Vários académicos e observadores perspicazes repararam que o modo como hoje utilizamos o termo “identidade” é muito recente. Ainda hoje, se o leitor for consultar a definição da palavra a um dicionário, reparará que as primeiras definições correspondem a um sentido muito diferente daquele em que hoje pensamos, mas que é o sentido original, proveniente do latim “idem”, e que se refere ao sentido matemático e lógico do termo: qualidade do que é idêntico, paridade ou igualdade, unicidade, estado de ser o mesmo.

