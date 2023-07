A campanha eleitoral em Espanha não tem sido brilhante. Depois do entusiasmo nacional gerado com a campanha para as eleições regionais e municipais de 28 de maio, o PP de Alberto Núñez Feijóo foi surpreendido pela convocação repentina de eleições nacionais e passou as primeiras semanas de campanha a defender, sem convicção nem disposição, os acordos regionais que foi fechando com o Vox.

O recente sucesso eleitoral do PP explica-se com uma campanha eficaz e ressoante contra o “sanchismo”, aproveitando o cansaço dos espanhóis e o ressentimento particular da direita com os governos de Pedro Sánchez. Não é a política mais elevada do mundo, mas talvez outra campanha não fosse possível em Espanha, onde o ambiente político se extremou com o enfraquecimento do bipartidarismo e o onde bipartidarismo cedeu perante os extremos.

A história do duelo de Feijóo e Sánchez é a de um chefe de governo que inaugurou a abertura aos extremos como estratégia para alcançar e manter o poder contra um candidato disponível a acolher os extremos como estratégia para alcançar o poder. As semelhanças não são um acaso.

