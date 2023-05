As eleições na Turquia provam os limites de uma oposição quase unida. No último domingo, contrariando as sondagens, a imprensa internacional e boa parte da opinião local, o presidente Erdoğan forçou uma segunda volta eleitoral e ficou a cerca de meio ponto percentual de resolver a questão sem mais.

O resultado foi realmente surpreendente, porque as sondagens que davam vantagem à oposição pareciam traduzir perfeitamente o contexto turco. O último ano foi terrível, com a inflação a atingir os 90% e dois terramotos a provocarem milhões de desalojados e dezenas de milhares de mortos, com o presidente e o governo a parecerem incapazes de gerir competente o quotidiano. A ajuda tardou a chegar às regiões afetadas, que continuam por reconstruir, num esforço de investimento que se estima poder atingir os 100 mil milhões de euros, e o ressentimento desempenhou um papel na campanha das últimas semanas.

Do lado da oposição, uma coligação de seis partidos apoia diretamente a eleição de Kemal Kılıçdaroğlu, chefe do que sobra dos kemalistas, unidos mais no combate a Erdoğan e ao presidencialismo que construiu para si próprio enquanto esvaziava o parlamento do que numa agenda própria para o país. Kılıçdaroğlu é um velho conhecido, liderando o maior partido da oposição há uma década e assistindo à concentração de poder de Erdoğan sem nunca ter demonstrado capacidade para o derrotar em eleições. A sua escolha como candidato foi recebida com pouco entusiasmo, por ser um elemento pouco carismático numa campanha crucial, mas uma série de vídeos virais na sua cozinha, em que expunha à população cebolas que se tinham tornado dez vezes mais caras, ajudou a combater essa perceção e a criar a ideia de que talvez tivesse sido boa ideia.

