É um dos pormenores que faz a diferença em “Rabo de Peixe”: a pequena participação de Zeca Medeiros, o actor, músico, realizador, referência maior do audiovisual açoriano. Interpreta o velho presidiário que ensina ao italiano como fugir da cadeia, ele que não sai de lá porque “só se fosse maluco” é que queria ir lá para fora.

É nele que penso imediatamente quando oiço ou leio as críticas depreciativas à série, esta semana confirmada entre o top 10 mundial da Netflix das mais vistas em língua não inglesa. No cuidado de Augusto Fraga em convidá-lo para o projecto, na generosidade e interesse de Zeca em participar. E no filho dele, David Medeiros, que dá corpo e fúria a Lavrador, um dos capangas do vilão Arruda, e que também realizou o videoclip de “Eu Não Vou Chorar”, versão do original de Sandro G, por sua vez interpretado pelo Romeu Bairos, que veste a pele do rapper na cena do concerto/overdose de Sílvia. Penso no cuidado de ter todas estas pessoas, e tecer toda esta teia de açorianidade, costurada debaixo da face mais visível e imediata de “Rabo de Peixe”, e confronto-a com as críticas segundo as quais faltam actores açorianos. Que é em Rabo de Peixe, mas podia ser noutro sítio qualquer. Que a série é “demasiado americana”, segue “fórmula Netflix”. E, claro, a falta de “sotaque açoriano”, sabe-se lá a qual deles se refiram.

Tem graça. Suspeito que fossem as mesmas pessoas que precisaram de legendas para ver os “Xailes Negros” e o “Mau Tempo no Canal” e outros projectos realizados por Zeca – com sotaque.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.