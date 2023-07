1 A litania perseguiu-nos incansavelmente. Ao princípio, soava-nos como uma reação política que podia ser verosímil; depois ia sendo cada mais igual, e finalmente, isto é, 14 meses depois (!) tornou-se inaguentável: “deixemos a justiça funcionar”, António Costa dixit.

Apetecia perguntar a Costa, primeiro-ministro de Portugal há oito anos, a qual Justiça se refere. A que aí está? A que dá pelo nome mas não está? A que se foi estilhaçando por entre esta governação já longa? A ladainha incomoda por mais de uma razão: primeiro porque não haver Justiça; depois porque fazer crer que ela existe faz de nós um bando de imbecis; e finalmente porque a política — e por isso a governação — não pode confundir-se com repetições monocórdicas de frases feitas e clichés inconsequentes. Umas e outros atirados para o ar da media como a melhor — ou devia dizer a “única”? — resposta para situações duvidosas e/ou obscuras e já lá vai um bom par delas. Quando um chefe de governo mais nada tem a dizer ao seu país após a décima terceira ou décima quarta demissão do seu governo senão uma frase que ele sabe sem futuro, nem destino, que se pode esperar ainda dele? A menos que se dê por satisfeito (?) com um tardio texto que publicou há dias aqui no Observador. Pouca sorte: o escrito não aqueceu, nada arrefeceu, a ninguém convenceu: o seu autor ficou a meio de uma ponte que não apetece atravessar.

2 Qual era o delito que não percebemos bem? Buscas de supetão às sete da manhã em casa de um cidadão de cuja seriedade nunca levantou suspeitas? Computadores, papéis, telemóveis que de também de supetão abalam da sua morada? Televisões que se não estavam avisadas parecia que estavam? Alarido, conversas de varanda, espectáculo? Quanto mais ele durava mais o nível da água da democracia descia. Que tem de estar a acontecer no país para o Ministério Publico ter caído disto abaixo? Lucília Gago, Procuradora Geral da República sabia desta operação relâmpago? E concordou com ela? Ou não sabia e… pior?

