Portugal está, há muitos anos, numa letargia estável, numa decadência progressiva, indolor e insípida, agora animada pelo relato ao minuto de guerras de alecrim e manjerona entre altas personalidades da República ou pelo debate, a três anos, das eleições presidenciais. Entretanto, entre lamentos e protestos desconsolados, mas pouco reactivos, vai vendo passar a falta de legislação e de decisão política no muito que, de estrutural, falha e falta, e o excesso de legislação avançada e de accção expedita na “implementação” dos artigos de fé de todo um novo catecismo, alheio ao povo, supérfluo, absurdo mas letal.

Tem sido esta a tónica da Terceira República e, nestes meses que faltam para o cinquentenário da Gloriosa, não é estranho que se tenha intensificado. Afinal, muitos dos principais artistas e figurantes ainda estão em cena e alguns até refinaram os talentos.

A Espanha é diferente. Até porque a Espanha passou antes de nós pela experiência, sempre colectivamente traumática, do fim do Império. Para eles, foi em 1898, com a independência, sob protectorado norte-americano, de Cuba e das Filipinas. Depois disso, tiveram uma longa guerra civil, ideológica e sangrenta. E os vencedores impuseram um regime autoritário. Bastante mais autoritário que o nosso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.