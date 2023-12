Numa era marcada por avanços tecnológicos que estão a redefinir o que é ou não possível, assistimos a um desfasamento cada vez mais evidente entre o progresso tecnológico e o mundo político, ancorado em paradigmas ultrapassados. A revolução digital tem vindo a desencadear transformações sem precedentes, algo que contrasta com a estagnação das instituições políticas. No século XXI, ideologias seculares nascidas para funcionar como resposta às necessidades da era industrial ainda são as ferramentas predominantes para compreender e moldar o nosso futuro, apesar da desconexão crescente entre a evolução tecnológica e as respostas políticas.

Após décadas de crescimento económico que geraram expansão da classe média e redução da pobreza global, encontramo-nos num ponto de inflexão. As disrupções oriundas da revolução tecnológica e da sociedade da informação estão a ser absorvidas à margem do sistema político, com consequências ainda difíceis de prever.

O problema é real: as mudanças abruptas provocadas pelo digital estão a operar em grande medida fora dos limites do processo político tradicional. A incapacidade dos agentes políticos de compreender, e consequentemente responder às disrupções recentes tem resultado em medidas legislativas e políticas públicas que na maioria das vezes atrapalham mais do que ajudam. A rápida mudança tecnológica supera a capacidade de resposta da legislação e das políticas públicas, exibindo um descompasso alarmante entre a realidade emergente e as estruturas de governação existentes. Este desfasamento é um dos principais fatores para o crescente descontentamento dos cidadãos. Os sistemas políticos, esvaziados de eficácia e alheios à realidade, tentam manter-se recorrendo a narrativas desconexas, distantes do quotidiano das pessoas. A alienação do sistema político é notória e percebida pela população, que tem vindo a perder progressivamente a fé nas velhas narrativas ideológicas: após um período de desinteresse e distanciamento, vivemos agora num clima de desilusão e raiva, um reflexo dos fracassos das ideologias tradicionais em enfrentar as complexidades do mundo moderno.

