Desde que José Mourinho venceu a Taça UEFA e a Champions pelo Porto que não se via um treinador português anunciar-se ao mundo do futebol com tanto estrondo como agora Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Pedro Pinto é o treinador-adjunto da equipa de sub-13 do Futebol Clube do Crato e os seus métodos disruptivos já são comparados à revolução teórica que Mourinho trouxe no início do século.

Durante a Crato Evolution Cup, torneio realizado há duas semanas, numa altura em que a sua equipa perdia por 8 a zero com o Belenenses, Pedro Pinto ordenou aos seus jogadores que simulassem lesões, para atrasar o jogo. O treinador-adjunto cratino queria impedir que o adversário marcasse os 7 golos a mais que necessitava para prosseguir em prova. Isto é que é um líder. Eu, que tenho dificuldade em mandar o meu filho para a cama, admiro um homem que consegue que 11 crianças se deitem quando ainda nem sequer é noite. Treinadores banais pedem aos seus atletas que cumpram um plano de jogo, Pinto diz aos seus atletas para abordarem o jogo num plano. O horizontal. Não é fácil, alcançar este nível de disciplina.

