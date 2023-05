No debate mensal da semana passada – espere, não mude já de página, apesar de começar por “no debate mensal da semana passada” esta crónica não é assim tão maçadora. Dizia eu que no debate da semana passada o Primeiro-Ministro deixou um aviso grave: cautela com os populismos!

António Costa esteve excelente a repreender Rui Tavares por estar a utilizar o vocabulário dos extremistas. O PM propôs-lhe a vacinação contra o fascismo e Rui Tavares fazia bem em aceitar a pica e rever a sua retórica polarizadora. Palavras como “diálogo” e “conciliação” não têm lugar numa democracia decente. Tavares sabe o que faz. Com aquela voz melíflua, simpatia e bons modos de padre animador de campos de férias católicos, mesmo à populista, Rui Tavares não engana. É um demagogo na linha de Guilherme Oliveira Martins ou de João Bosco Mota Amaral e o seu objectivo é destabilizar o sistema. Começa-se na AR a questionar o Governo sobre a falta negociação com os outros partidos, e num instantinho temos André Ventura como Primeiro-Ministro.

Sei que parece inverosímil. Isto nunca aconteceria em Portugal. Temos a memória fresca da ditadura e agiremos em tempo útil para impedir a degradação do nosso sistema democrático. As nossas instituições são rijas, o escrutínio existe e funciona. É isso, não é? Já estive mais certo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.