O nome completo de Zandinga era Lesagi Gymmes Zandinga. Mas o seu nome verdadeiro, ao que parece, seria João Almeida Emanuel. Dependendo das inclinações linguísticas ou espirituais de quem o ouvia nos anos 80 em Portugal, Zandinga era um místico, ou um vidente, ou um tarólogo, ou um bruxo, ou um impostor. Independentemente das qualificações, era, pelo menos, seguramente, alguém que gostava de se apresentar como tendo a capacidade de prever o futuro. Com insólita regularidade, costumava aparecer na RTP no final de cada ano para antecipar mediunicamente o que iria acontecer nos meses seguintes. Como seria de esperar, falhou muito e falhou de forma espetacular. Mas isso não o impedia de continuar a afirmar a sua condição de iluminado. Segundo se diz, fez a dada altura a previsão de que o Benfica seria campeão e, quando isso não aconteceu, justificou-se afirmando que o clube tinha sido campeão, sim, mas em juniores.

A lição ficou para quem a quis aprender: alguém que pretenda ser Zandinga, só precisa de ter o cuidado de manter todas as hipóteses em aberto quando faz previsões. Eram precisamente essas cautelas que Pedro Adão e Silva tinha nos seus bons velhos tempos de comentador político multiplataforma.

Numa entrevista recente à Visão, o agora ministro da Cultura dedicou-se a prosseguir aquela que tem sido a sua principal atividade nas últimas semanas: o autoelogio. Há uma frase especialmente reveladora porque, à medida que avançamos na leitura das palavras, vamos imaginando o umbigo de Pedro Adão e Silva a crescer descontroladamente, até não caber nos seus limites corpóreos, primeiro, e, depois, no amplo salão em que decorreu a entrevista. Aqui está ela: “Eu recuo ao meu tempo de comentador. Quando havia uma espécie de coisa apocalíptica e acelerada de que as últimas eleições estavam a ser muito disputadas e de que o PSD ia ganhar, eu lembro-me de, no fim de semana anterior, ter escrito no Expresso e dito na rádio e nas televisões que achava que o PS estava mais próximo da maioria absoluta do que o PSD de vencer as eleições. E isto não era um desejo, era uma análise que fazia com base nos dados. Na altura, fui visto quase como um marciano.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.