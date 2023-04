Pode estar a pensar que serei só eu que considero que os políticos, pelo menos na sua maioria, desconhecem a realidade do país.

Mas não. Existem diversas citações de autores portugueses que abordam a relação dos políticos com a realidade portuguesa. José Saramago, escritor e Nobel de Literatura, afirmou que “Os políticos portugueses têm o estranho hábito de viver numa bolha, ignorando a realidade do país e as necessidades da população.” Na mesma linha de pensamento, Miguel Sousa Tavares, escritor e jornalista, referiu que a perceção que tinha era que “Os políticos portugueses parecem viver num mundo à parte, onde as suas decisões não têm qualquer relação com a vida dos cidadãos comuns.” No mesmo diapasão, um outro escritor, António Lobo Antunes, aludiu que “Os políticos portugueses são como as aves que voam sobre o país sem nunca pousar no chão e conhecer a sua realidade.”

Se está agora a pensar que estas afirmações não passam de uma cultura, tão portuguesa, de maldizer, de menosprezar o que é nosso, engane-se, porque até Luís Sepúlveda, também escritor, chileno neste caso, mas com ligações a Portugal, identificou nos políticos portugueses uma maior preocupação “com as suas próprias carreiras e interesses do que com as necessidades do país e das pessoas que representam.”

