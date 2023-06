Uma característica marcante do sistema científico nacional é a existência de um grande número de investigadores precários. A definição do que é um precário depende, em grande medida, de quem participa no debate. Para alguns, que podemos chamar, à falta de melhor, maximalistas, deveriam existir apenas contratos definitivos. Para outros, como eu, que podemos chamar de minimalistas, ter um contrato a prazo não tem qualquer problema, desde que haja um caminho bem definido sobre quais as provas a prestar e as avaliações a superar para conseguir um contrato definitivo.

Apesar de ser uma característica marcante de Portugal, a precaridade na ciência não é um exclusivo do nosso país, ou de países onde historicamente se investe pouco em ciência como Espanha ou Itália. Pelo contrário. Em países ricos e que devotam muitos recursos à ciência, como a Alemanha, o caminho para um lugar definitivo é árduo, dando origem, aliás, a um movimento chamado #IchBinHanna, através do qual os investigadores partilham histórias pessoais do caminho das pedras até ao tenure.

Vem este introito a propósito dos movimentos tectónicos que estão a ocorrer na ciência em Portugal e que, a breve trecho, creio, ganharão cada vez maior visibilidade mediática à medida que o problema se agudizar. O problema de fundo permanece: o investimento em ciência está congelado desde os governos de José Sócrates, em 2009, o que, na prática, significa que, com a inflação, houve já uma queda real do dinheiro atribuído à ciência no orçamento de estado. Se, apesar de tudo, durante os anos de chumbo da troika, poder-se-ia arranjar uma justificação social para manter o investimento em ciência congelado, especialmente num contexto em que estavam, literalmente, a ser cortados os meios básicos de subsistência de muitos Portugueses, é espantoso como, a partir de 2015, não houve qualquer mudança. O virar de página, as vacas voadoras e o fim da austeridade não chegaram à ciência. Para que deveria o governo incomodar-se em gastar os parcos recursos a satisfazer uma clientela que, no fundamental, está já, em muitos casos, literalmente no bolso do Partido Socialista?

