vO artigo que escrevi no Observador sobre os investigadores precários (um grupo restrito destes, na verdade, pois o universo de investigadores é bem mais vasto) suscitou uma resposta de Simone Tulumello (ST), investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, meu ex-colega, por quem tenho consideração académica e pessoal. Para além de académico com carreira firmada internacionalmente, ST é um empenhado activista em matéria de ciência e de habitação. As posições de ST suscitam questões interessantes sobre a ciência em Portugal e algumas das escolhas que terão de ser feitas nos próximos anos, e que vale a pena debater.

Vamos à matéria onde estamos de acordo. Concordamos que é necessário um investimento sério em ciência que tire Portugal da cauda da Europa e que, finalmente, ofereça recursos aos investigadores e professores universitários para darem um passo em frente e elevarem o sistema científico nacional a outro patamar. Estamos também de acordo na necessidade de aumentar o financiamento de projectos científicos. Ao longo dos últimos anos, a percentagem de projectos aprovados desceu drasticamente, apesar de, de acordo com a propaganda, termos virado a página da austeridade graças aos governos Socialistas. De resto, existe uma frase do artigo de ST com a qual concordo inteiramente: em matéria de ciência, “investir dinheiro é a forma para atrair dinheiro”. Mas investir dinheiro implica opções, até porque, mesmo aumentando, esse financiamento não é ilimitado.

Temos, portanto, de investir o dinheiro de forma inteligente e eficaz, especialmente quando este é escasso. Como deve ser orientado um eventual aumento do financiamento disponível para a ciência em Portugal? Existe um conjunto de investimentos sobre os quais, creio, ST e eu estaremos certamente de acordo, nomeadamente, aumentar o financiamento de projectos ou aumentar as dotações das instituições para investimento estrutural. No entanto, estou em completo desacordo com ST quanto ao problema ao que se convencionou chamar de “investigadores precários”, isto é, como resolver o problema de todos aqueles que não estão nos quadros das universidades.

