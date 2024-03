A primavera é um embuste e uma farsa civilizacional, para além de ser a queridinha das estações. Vivaldi, por exemplo, colocou-a no começo da sua composição mais conhecida, votando ao quase desconhecimento as secções musicais sobre os restantes três períodos sazonais.

Se os gregos estiverem corretos, as estações do ano explicam-se pela alternância da morada de Perséfone, filha de Deméter, deusa da Agricultura, que, tendo sido raptada por Hades, vivia metade do ano no inferno e outra junto da mãe, coincidindo este último período com a Primavera e o Verão.

Ora, algo nesta história não bate certo. Em primeiro lugar, se as estações correspondem ao estado emocional de Deméter face à presença ou ausência da filha, não há explicação para a sua tristeza diante da permanência de Perséfone no Hades. Em Portugal, é tão raro os filhos saírem de casa dos pais e encontrarem habitação própria a preço acessível, que esta reação é quase incompreensível. Até porque o inferno deve ter boas assoalhadas, assim como aquecimento garantido. Aliás, em Portugal é ao contrário. Coitado é quem volta ou nunca saiu da casa dos pais.

Mas o logro dos helénicos não fica por aqui. Por exemplo, se eu fosse seis meses para a casa dos meus pais, não demoraria mais de dois dias até eles dizerem “olha, mais um para dar despesas e sujar”. Não os imagino a iniciar toda uma estação que corresponde ao reflorescimento da flora terrestre. Ia ser o contrário. As prateleiras da despensa iam começar a ter compartimentos secretos outra vez. A verdade é que se todos tivéssemos um cêntimo pelas vezes em que ouvimos as frases “enquanto estiveste fora, eu e o teu pai não discutimos” ou “não podias ter ficado mais uns dias no sítio de onde vieste?”, Portugal teria tantos aeroportos quantos os projetos já apresentados, incluído o da Ota.

A verdade é que os gregos, que estão muito preocupados com as políticas de reparação histórica, e estão sempre a pedir ao British Museum a restituição do Partenon, esquecem-se de compensar todo o ocidente por estas aldrabices. Eu não digo que eles não tenham razão, mas para isso precisávamos de viver todos no hemisfério sul.

Outra patranha, por exemplo, são as fábulas de Esopo, também ele grego. Na cigarra e a formiga, porque é que a história acaba no momento em que a segunda fecha a porta na cara à primeira? Isso é mostrar uma só versão da história. E nós não podemos compactuar com este tipo de sectarismos.

Acontece que, havendo continuação, quando a primavera começa, a formiga dá logo de caras com a cigarra congelada fora da porta e percebe que se calhar esta coisa da meritocracia é muito gira, sim senhor, ninguém diz que não – e até é giro terminar a história com a frase “amiga, pois se os meses de verão gastaste a cantar, bailar é comida saborosa e com gosto”– mas ela, a meritocracia, tem os seus limites. E não é preciso ler o Michael Sandel para perceber isso.

Mas, na verdade, a retratação pedida aos gregos devia ser bem pesada. É que eles estão sempre a insistir que o surgimento da primavera é indissociável da exigência de cuidado para com os que regressam a casa, do mesmo modo que explicam que ela não é compreensível sem a consciência do que ficou por fazer ou até congelado entre o conforto e o egoísmo do Inverno. E tudo isso é má publicidade para quem vai publicar logo um campo florido como foto de capa nas redes sociais, com a legenda “permita-se florescer”. E isso não se faz.