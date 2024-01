O provérbio é, aparentemente, chinês. Uma das pessoas que gostava de o citar era o ex-ministro das Finanças Sousa Franco, que morreu exatamente numa campanha eleitoral, de 2004, para as europeias. “Quando o sábio aponta para a Lua, o idiota olha para o dedo”, dizia. (Tentei lembrar-me em que circunstância o ouvi dizer isso, mas não consegui). É um ditado que chega à memória por causa daquilo a que vamos assistindo especialmente em dois temas: a imigração e a corrupção. Fica para outro dia o tema da corrupção. Hoje falamos de imigração.

Não há aqui sábios nem idiotas. O provérbio, adaptado ao que vamos assistindo na nossa vida coletiva, vai mais no sentido de os cidadãos apontarem para a Lua e os políticos olharem para o dedo. Não é o que diz o Chega que é um problema, o problema está nas razões que levam algumas pessoas a aderirem ao seu discurso. Tem de se perceber que problemas estão as pessoas a enfrentar para que as suas emoções as levem a simpatizar com soluções que ou são irracionais ou não são as melhores para problemas que, de facto, existem.

É na ausência de acção ou omissão dos governantes que temos de encontrar as causas. É no distanciamento em relação ao quotidiano do cidadão comum, que todos os dias vai trabalhar, paga os seus impostos, tem de usar os serviços públicos, vive com vizinhos imigrantes que compreende mal e assiste a sucessivas buscas e suspeitas que recaem sobre governantes, a par da lentidão da justiça, que temos de encontrar a resposta para combater a polarização da sociedade.

