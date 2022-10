Têm vindo a público uma série de situações que dão conta de incompatibilidades e/ou situações que fazem suspeitar de favorecimento ilícito de familiares ou dos próprios titulares de cargos políticos. São casos que demonstram como não há regras nem legislação que possam substituir o bom senso e a ética, dois valores que nunca poderão ser cobertos por regulamentos ou legislação.

O falso moralismo é uma praga que, a pouco e pouco, tem vindo a ocupar o espaço mediático. Os chamados populismos usam e abusam destes casos para espalharem as suas mensagens que aparentam ser quimicamente puras, garante de maior transparência e do fim da corrupção. O facto é que o que este ambiente criou na nossa sociedade foi uma ainda maior confusão, em que tudo é metido no mesmo saco, confundindo-se situações que não são graves com situações que são gravíssimas.

É verdade que há muito amiguismo e compadrio nas instituições do Estado que se confundem cada vez mais com o Partido Socialista que governa o país há tempo demais. Também é verdade que há imprevidência e mesmo falta de noção de grande parte dos nossos governantes sobre as fronteiras entre o interesse público e o interesse pessoal. Começa com o Primeiro-ministro, que acha que pode chamar os seus amigos para prestarem consultoria ao Estado aparentemente de borla e sem qualquer vínculo contratual. Passa pelos laços familiares à mesa do Conselho de Ministros e dentro dos gabinetes ministeriais. E acaba em nomeações estapafúrdias e à margem das regras.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.