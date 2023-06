O exemplo mais preocupante que nos foi oferecido nos últimos dias é protagonizado pelo ministro da Educação. Diz João Costa que o “ranking” das escolas é uma “operação comercial” uma vez que os resultados estão ligados ao quadro sócio-económico e dando o exemplo do último lugar ocupado pela Baixa da Banheira, sítio onde 70% dos alunos estão abrangidos pela Ação Social Escolar.

João Costa podia ter tido duas abordagens ao ‘ranking’. Uma opção seria a abordagem construtiva de olhar para os dados e dizer que iam estudá-los e definir objetivos para fazer com que as escolas públicas melhorassem a sua classificação. Escolher, por exemplo, a escola da Baixa da Banheira e definir um objetivo e um conjunto de medidas para que no próximo ano abandonasse o último lugar.

Mas optou pela abordagem conformista e destrutiva, desvalorizando a classificação, ignorando os resultados e, pior ainda, o retrato que esses dados nos dão sobre a escola pública e o agravamento da desigualdade de oportunidades. Aceitou como um dado, sem possibilidade de ser mudado, o facto de uma escola com muitos alunos desfavorecidos estar em último lugar, sem se aperceber que estava a considerar um fracasso as políticas sociais de integração e, mais grave ainda, a aceitar que nunca poderiam mudar nada. O que João Costa nos diz é que o elevador social chamado escola pública está avariado e as políticas públicas nada podem fazer por ele.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.