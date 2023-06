O ministro da educação João Costa continua a manifestar a sua oposição à publicação dos rankings das escolas. Este ano, apelidou a divulgação dos rankings das escolas pela comunicação social de ‘operação comercial’, por hierarquizarem estabelecimentos de ensino em função dos resultados dos exames, ignorando o contexto socioeconómico dos alunos. A importância do contexto socioeconómico para os resultados escolares é comprovada por múltiplos estudos. Os rankings das escolas portuguesas, ao mostrarem o alargamento do fosso entre escolas privadas e escolas públicas, vêm comprovar esse facto e devem fazer-nos pensar como sociedade sobre o que podemos fazer para mudar esta situação. Ou seja, como podemos melhorar a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino, reduzindo a importância das características das famílias nos resultados escolares e, assim, nos rendimentos e condições de vida futuras dos estudantes? Esta é a grande questão que devia ocupar o espírito do ministro da educação, que continua a concentrar em si os instrumentos fundamentais para mudar a situação, sendo assim o principal responsável pela deterioração das condições de ensino na escola pública.

Um dos factos que a divulgação dos rankings das escolas, ano após ano, torna evidente, é a queda das escolas públicas e a afirmação das escolas privadas nas posições cimeiras daqueles rankings. Esta tendência, desde que os rankings começaram a ser publicados há mais de duas décadas, reflete a falência das políticas para a escola pública. A mais grave dessas falências é aquela que ainda hoje persiste de forma muito visível: a incapacidade de encontrarem um modelo de colocação dos professores que os trate com dignidade. Durante anos, o Estado aproveitou-se de uma parte significativa da classe docente, que viveu em condições salariais e profissionais deploráveis. Essa desvalorização da classe docente é uma das muitas manifestações de um modelo de gestão do sistema educativo hipercentralizado em Lisboa, insensível às condições dos professores e à falta destes em muitas escolas.

Na incapacidade de mudar a trajetória descendente em que a escola pública se encontra há pelo menos duas décadas, a publicação dos rankings veio por sua vez acentuá-la. Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. Dar o melhor aos filhos passa por colocá-los na melhor escola, isto é, a escola que garanta um ensino de qualidade e uma maior probabilidade de entrada no curso superior que desejam. Essa é a razão porque cada vez mais pais, apesar de existirem escolas públicas na sua área de residência, optam por investir valores significativos dos orçamentos familiares em escolas privadas. Este movimento gera um círculo vicioso que conduz à deterioração da escola pública: as famílias com um contexto socioeconómico mais favorável, cujos filhos tendem a ter melhores resultados escolares, privilegiam as escolas privadas, alargando o fosso em relação às escolas públicas. Desta forma, as desigualdades agravam-se.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.