Esta é uma campanha eleitoral em que, os protagonistas políticos com a possibilidade de assumirem responsabilidades governativas, deveriam ter um especial cuidado com os compromissos que assumem. O tema mais esquecido até agora é aquele que poderá condicionar mais o nosso futuro e especialmente o modelo de sociedade europeu, o generoso Estado Social. E, com isso, deitar por terra algumas das promessas de aumento do rendimento por via de redução de impostos ou aumento dos apoios sociais. Os países da União Europeia e, com eles, Portugal, terão inevitavelmente de gastar mais dinheiro na Defesa.

A dramática escolha entre “canhões ou manteiga”, que conhecemos dos manuais de economia – e que serviu de título a esta newsletter de Teresa de Sousa – é um sério risco, com a manteiga a ser o nosso modelo de sociedade. E quando um contrato social se quebra, as consequências podem ser terríveis. Se não formos apanhados pela guerra podemos ser desestabilizados por via da revolta dos cidadãos, por não se ter explicado que se está a tentar garantir a paz com mais dinheiro para a Defesa e menos para as funções sociais. O que será seguramente aproveitado pelos movimentos populistas em crescimento na Europa.

Quem ouviu ou leu o que disse Donald Trump, que poderá ser o próximo presidente dos Estados Unidos, sabe bem que é inevitável investir mais na Defesa. Quem está atento às informações que chegam de Moscovo também sabe bem que a Europa terá de investir mais em Defesa. Onde se vai buscar o dinheiro? Não há milagres nesta matéria, ou há mais impostos, ou cortes em despesas ou mais dívida, e lá se vai o excedente o orçamental ou as regras orçamentais europeias. (Vale a pena ler ‘Europe is caught between Putin and Trump’ da The Economist).

