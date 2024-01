André Santos e a depressão. “Os antidepressivos são um guarda-chuva. Protegem-nos, mas temos de sair da tempestade sozinhos"

Não sabe se foi a sertralina, a terapia ou a meditação. Diz que talvez tenha sido tudo junto a ajudá-lo. Veterinário, fala do impacto emocional do trabalho, sobretudo no momento da morte dos animais.