Clínica psiquiátrica de Caxias tem doentes a mais e médicos a menos. "Há reclusos perdidos nos vários estabelecimentos"

A Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental que funciona dentro do Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, tem 50 camas para internamento, mas, neste momento, estão ali 61 reclusos com problemas de saúde mental. A taxa de ocupação é, por isso, de 122%, mas o cenário de sobrelotação é uma realidade desde 2019, revelou ao Observador fonte ligada à clínica. Além disso, e apesar de receber mais reclusos do que o número de camas disponíveis, há também falta de psiquiatras: dos seis lugares que deveriam estar ocupados, trabalham na clínica apenas quatro psiquiatras. E é também o único serviço de psiquiatria do país que funciona sem diretor clínico.

A sobrelotação deste serviço coloca, logo à partida, vários problemas. Um deles é a transferência dos reclusos com doença mental para o edifício do hospital prisional – que é independente da clínica. Como não existem camas suficientes na clínica, alguns doentes têm de ser distribuídos por outras especialidades e os psiquiatras têm de se deslocar entre os dois edifícios para garantir que são prestados os cuidados adequados. “A clínica não estende. Os outros doentes estão distribuídos pelo hospital, na parte não psiquiátrica. Não fazemos a multiplicação das camas. Entrando alguém hoje, vai ocupar uma cama vaga num outro serviço não psiquiátrico”, descreveu fonte da clínica. “Estamos num ponto, e já estamos há tempo a mais, em que temos condenados [juntamente] com inimputáveis, com preventivos, tudo misturado, em serviços fora da psiquiatria.”

O problema, acrescenta ainda, é que os outros serviços, como o de Medicina Interna, “não têm condições” para receber pessoas com doença mental. E o exemplo dado é precisamente o incêndio que acabou por acontecer no ano passado, depois de um doente psiquiátrico ter pegado fogo a um colchão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A distribuição de doentes por outras instalações, por falta de capacidade da Clínica de Caxias, foi, aliás, confirmada ao Observador pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que sublinhou, no entanto, que “estes doentes são, naturalmente, acompanhados pelos médicos e enfermeiros da área de especialidade da patologia de que padecem”. O Observador questionou ainda a DGRSP sobre quais as soluções que estarão previstas para resolver o problema, mas não obteve resposta a esta questão, tendo apenas sido referido que a situação dos doentes que ficam fora da clínica é provisória e temporária.

A falta de um diretor clínico também tem, aponta quem aqui trabalha, influência no problema da sobrelotação, já que atira para a direção-geral as decisões que deveriam ser assumidas pelo responsável pela parte clínica da instituição: situações como a transferência de doentes para outras unidades e avaliação da luz verde à entrada de novos reclusos estariam nas mãos do diretor-clínico. “Seria impensável algum responsável aceitar uma taxa de internamento acima dos 100%”, garante fonte da clínica.

“Existem reclusos com doença mental que estão perdidos nos vários estabelecimentos prisionais”

Há ainda outro problema relacionado com a sobrelotação da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, que se cruza, aliás, com o aumento de inimputáveis e de internamentos preventivos desde 2019 – inimputáveis são pessoas que cometeram crimes e foram diagnosticadas com doença mental e, por isso, não podem ser condenadas, uma vez que lhes é retirada a componente da culpa, ficando sujeitas a uma medida de segurança, em vez de lhes ser aplicada uma pena de prisão; e um internamento preventivo acontece quando o juiz de instrução, ao aplicar as medidas de coação, decide que o arguido, por sofrer de doença mental, deve aguardar julgamento numa unidade que permita o seu tratamento.

De acordo com os dados fornecidos pela DGRSP, estão na clínica de Caxias 34 pessoas em internamento preventivo e 27 inimputáveis, num total de 61 reclusos com problemas de saúde mental para as 50 camas disponíveis. No entanto, como explicou fonte da clínica, este número não é fixo e vai variando. “No início de março, a taxa de ocupação andava pelos 145%, por exemplo.”