Um morto num incêndio em prédio do Porto

Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio num prédio da Rua de Costa Cabral, no Porto. O fogo deflagrou às 18h01 e foi extinto às 18h55, confirmou ao Observador o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. As autoridades não confirmam a identidade da vítima mortal já que, de acordo com fonte do INEM, é impossível saber o sexo e a idade da pessoa porque o corpo estava completamente carbonizado. Mas o Jornal de Notícias afirma que é uma mulher de 80 anos que morava sozinha num dos apartamentos do edifícios.

O corpo ainda não foi retirado do interior do prédio consumido pelas chamas. Além da vítima mortal, o CDOS assegura que não há registo de feridos. No local estão 20 elementos e sete viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), confirmou o Observador. A rua ainda estará cortada, escreve o Jornal de Notícias, que acrescenta que o incêndio terá começado numa cozinha do segundo piso do prédio no número 188 da rua.

