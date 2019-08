Quase 300 bombeiros e dez meios aéreos combatem incêndio em zona de mato no Sabugal

Um incêndio deflagrou na tarde desta quinta-feira numa zona de mato na localidade de Vale Mourisco, concelho do Sabugal, Guarda. Estão neste momento no terreno empenhados em combater as duas frentes ativas do fogo 291 bombeiros, apoiados por 84 viaturas e 10 meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta foi dado às 12h04, confirmou o Observador junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações (CDOS) da Guarda. A mesma fonte adianta que estão a caminho do local mais meios e que, para já, não há habitações ameaçadas.

Há já a registar um ferido ligeiro que teve de ser hospitalizado, um bombeiro que sofreu queimaduras nas pernas.

O Sabugal é um dos concelhos que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob risco máximo de incêndio esta quinta-feira.

Em atualização

Continuar a ler