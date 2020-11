(Artigo e atualização)

No primeiro dia do julgamento, chegou fardado e quando foi chamado a identificar-se pelo juiz o major Brazão disse que queria prestar esclarecimentos. É um dos 23 arguidos acusados pelo Ministério Público do caso Tancos e é o primeiro do grupo de militares da PJM e da GNR, onde também se pode incluir o ex-ministro da Defesa, que estão acusados de terem investigado o paradeiro das armas de guerra furtadas sem partilhar essa informação com a PJ civil — a quem foi atribuída a coordenação da investigação.

O tribunal de Santarém marcou para esta quinta-feira a sua audição, mas na última sessão — a de segunda-feira — o militar lembrou que para a sua defesa falta uma prova essencial: o disco rígido que a PJ lhe apreendeu com o computador e que ainda não lhe foi devolvido. O seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, considera-a fundamental.

No início da sessão o tribunal anunciou que o tal disco externo já tinha chegado, mas que tinha um requerimento da defesa de Brazão a pedir 10 dias para o analisar. O juiz ainda sugeriu ao arguido que começasse já a falar, sem prejuízo de analisar aquela prova. Mas a defesa recusou, argumentando que estava à espera do disco desde a fase de inquérito do processo e que tinha mesmo que perceber o que lá está.

Começa então a falar o militar da GNR Bruno Ataíde, que prestava serviço na GNR de Loulé à data do furto. Era amigo infância de João Paulino e negociou com ele a entrega de armas.

Vasco Brazão, major do Exército e investigador-chefe da PJM é acusado de cinco crimes: associação criminosa, tráfico e mediação de armas, falsificação e ou contrafação de documento, denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal por funcionário

Depois do depoimento de João Paulino, acusado pelo Ministério Público de ser o cérebro do assalto — e que ilibou quase todos os acusados pelo assalto que sentam ao seu lado no banco dos réus — na sessão anterior foram ouvidos os restantes arguidos envolvidos no furto. A partir desta sessão, que será a quinta, o coletivo de juízes vai focar-se na investigação e na operação que culminou na recuperação das armas num descampado na Chamusca.

Paulino disse que essa entrega foi negociada com dois militares da GNR que reuniam com frequência com a PJM e que essa negociação era conhecida ao mais alto nível. Disseram-lhe mesmo que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, estaria a par de tudo.

O ex-ministro da Defesa é, porém, o último arguido da lista a falar. Só depois serão ouvidas as testemunhas.