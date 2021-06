Gouveia e Melo garante em entrevista ao semanário Nascer do Sol que a meta da vacinação de 70% da população deverá ser atingida, “em princípio, em meados de setembro/outubro.” Apesar de admitir que os últimos atrasos no processo de vacinação “comeram-me” a folga que tinha feito nos seus cálculos, o líder da task force mantém a previsão e explica que em julho se deverá atingir as metas de “50 por cento de segundas doses e cerca de 70 por cento de primeiras doses”, prevendo-se que entre agosto e setembro mais de 90% da população deverá ter uma dose e 70% a segunda dose.

Variante vs vacinação. “A variante propaga-se mais mas é igualmente contida pela vacinação. O que noto, à data de hoje e com os dados que tenho, é que em termos de mortalidade as vacinas continuam a proteger a população. O que acontece é que há pessoas que estão a apanhar porque só têm uma dose e uma dose protege pouco, sobretudo com a da Astrazeneca, e é isso que estou tou a acelerar agora. E quando digo que protege pouco é relativo. Protege muito, deixa é escapar alguns”

Tenho concelhos com 70 por cento de vacinação já feita, concelhos muito pequeninos, e olhando para eles a incidência está a baixar imenso, está abaixo de 60. Quando olho para os 308 concelhos e vejo uns com maior incidência, vou ver os dados e têm pouca vacinação. A maior incidência é nos concelhos mais populosos porque não há vacinas para avançar com o ritmo como desejávamos. De qualquer forma, estamos a 50 por cento de segundas doses. Metade da população portuguesa já recebeu uma dose. E 30 por cento, duas doses. A

Não, porque dependia diretamente do ministro da Saúde. E, independentemente disso, tem outra liberdade de ação e as pessoas respeitam. Por exemplo: eu sou alto, visto uniforme, tenho voz de comando e sou assertivo. Quatro coisas ajudam logo o processo. Depois, tenho ideias, desenvolvo-as e sou obsessivo. Faço o que tiver de fazer e sou impiedoso com os malandros. Sou super piedoso para as pessoas que fazem bem, erram, mas deram tudo.

A política existe em todos os momentos da nossa vida. Este é mais um. Por um lado, há um aproveitamento político da vacinação por parte dos autarcas mas, na realidade, eles estão a fazer um esforço tremendo e têm sido essenciais neste processo.”

Marta Temido: “Tenho a maior consideração por ela e temos uma excelente relação”

