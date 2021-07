O Conselho Nacional do Chega foi aprovado por maioria, sem votos contra e com uma abstenção. No segundo dia da reunião mais importante entre congressos, os conselheiros do partido aprovaram o documento na generalidade e estão a discutir aditamentos e substituições de alguns dos pontos.

Entre os aditamentos, André Ventura sugeriu a inclusão da pena de prisão perpétua no programa do Chega, onde apenas estava proposto um “aumento da moldura penal máxima”. A sugestão foi aprovada por unanimidade.

O presidente do partido sugeriu ainda que ficasse por escrito a ideia de um cadastro étnico-racial no novo programa do Chega, através da criação de um registo de natureza comunitária em que se procure compreender “problemas de subsidiodependência”, com informações de “natureza criminal ou comportamental”.

Na intervenção no primeiro dia do Conselho Nacional, o presidente do Chega tinha dito que “o partido deve defender não só a identificação das comunidades subsidiodependentes, onde estão localizadas, qual é a prevalência da subsidiodependência, qual é o nível de subsidiodependência, porque na verdade somos todos nós que estamos a pagar isso”, sendo que para André Ventura é imperial que as minorias cumpram “as mesmas regras que cumpre a maioria, sem privilégios, sem cedências, quer a nível fiscal, quer a nível de regras sociais, quer a nível de regras comportamentais”.

Para resolver o “problema com a comunidade cigana e com outras comunidades”, o presidente do partido alertou para a necessidade de perder o “medo” em falar de minorias e defendeu a existência de um “cadastro étnico-racial” que seria “ímpar dentro da UE”.

Um dos primeiros pontos de discussão prendeu-se com um “e/ou”. Em causa estava a possibilidade de pessoas sem naturalidade portuguesa, mas que tinham sido nacionalizadas poderem ou não ter acesso a “benefícios e incentivos que promovam o aumento da natalidade”. Pedro Santos Martins, um dos conselheiros, alertou para o facto de muitos imigrantes viverem há vários anos em Portugal, “até há mais tempo do que nos seus países de origem” e Nuno Afonso, vogal da direção, alertou para a possibilidade de se estenderem os incentivos se pelo menos um dos membros do casal fosse português.

Por outro lado, o conselheiro Nelson Dias da Silva defendeu o oposto, ao referir que neste caso se estariam a privilegiar políticas com que o Chega não está de acordo, frisando que “privilegiar lei de apoio a quem obteve nacionalidade como obteve é privilegiar o crime”. A maioria dos presentes optou por dar preferência à proposta do gabinete de estudos, que apenas inclui pessoas com “naturalidade e nacionalidade portuguesa”.