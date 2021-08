Em atualização

O antigo campeão olímpico de triplo salto felicitou o novo campeão de triplo salto. Nelson Évora, campeão em Pequim 2008, deu os parabéns ao novo campeão português Pedro Pablo Pichardo numa publicação no Instagram. “Bingo para Portugal”, acrescentou ainda, em referência às quatro medalhas portuguesas em Tóquio 2020.

Com uma medalha de ouro na prova de triplo salto masculino e uma de prata na prova feminina, para Patrícia Mamona, Portugal tornou-se o primeiro a conseguir este resultado nos mesmos Jogos Olímpicos.

O atleta agradeceu a oportunidade que Portugal lhe deu e promete pagar com medalhas — esta e muitas mais. “Tenho esse prazer de Portugal me ter acolhido para o representar. É um privilégio. A única maneira que tenho para agradecer ao país é com medalhas e resultados”, disse o atleta em declarações à RTP.

E Portugal agradece também (e oficialmente) na figura do chefe de Estado: “Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Pedro Pichardo”. Numa nota publicada no site da Presidência da República, o Presidente recorda: “Naquela que já é a melhor participação de sempre de Portugal nos Jogos da Era Moderna, Pedro Pichardo alcançou a glória do ouro olímpico, a quinta destas medalhas na história de Portugal”.

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro ???? na prova de triplo salto! A quinta medalha de ouro da nossa história olímpica! #EquipaPortugal #Tokio2020 https://t.co/u3NDPCkvIy — Presidência da República Portuguesa (@presidencia) August 5, 2021

Jorge Pichardo, pai e treinador de Pedro Pichardo, confessou-se feliz, garantiu que o atleta “tem ainda muito para conquistar pelo país” e apelou aos portugueses que “aprendam a reconhecer” o sucesso daqueles que não nasceram em Portugal, mas agora representam o país. “Não viemos para substituir ninguém. Saímos de Cuba porque não nos deixavam trabalhar”, disse, em declarações à Lusa.

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, também destacou o papel importante da Câmara Municipal de Setúbal que criou todas as condições necessárias para permitir que o atleta treinasse na cidade. E lembrou que uma vitória deste tipo é, também, o resultado do "esforço de muita gente por todo país", dos clubes, das associações, dos dirigentes, das famílias.

“Para termos uma grande campeão deste nível, é preciso um país inteiro”, disse Jorge Vieira à rádio Observador, que revela “um sentimento de grande felicidade” porque assim “tudo faz sentido”.

O clube português onde agora treina o medalhado, o Sport Lisboa e Benfica, também reagiu à Vitória e deu os parabéns a Pichardo.