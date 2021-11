A PSP deteve cinco jovens suspeitos da prática do crime de roubo junto a um centro comercial, em Aveiro, após terem abordado um adolescente de 15 anos e lhe exigido a entrega de um fio.

Em comunicado, as autoridades policiais adiantam que as detenções ocorreram pelas 11h30.

Alegadamente, pelas 10h30, nas imediações de um centro comercial situado nesta cidade, os suspeitos terão abordado um jovem de 15 anos e exigido a entrega de um fio que o mesmo trazia ao pescoço, tendo-se, de seguida, colocado em fuga apeada”, referem.

De acordo com a PSP, os suspeitos, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, foram intercetados no espaço comercial, após terem sido encetadas as diligências.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi recuperado o fio roubado e apreendido um moinho de tabaco, uma caixa pequena de plástico e cerca de duas doses de liamba”, é acrescentado.

Os jovens serão presentes ao Tribunal de Turno de Instrução Criminal de Aveiro, no sábado, às 10h00, para ficarem a conhecer as medidas de coação.