Pelo menos cinco adolescentes foram esta segunda-feira encaminhados para o hospital, feridos na sequência de um tiroteio na cidade de Aurora, no estado do Colorado.

Segundo uma fonte policial, o incidente ocorreu no Parque Nome, e implicou que a polícia encerrasse o perímetro da Escola Secundária Central, situada nas redondezas deste.

O canal televisivo norte-americano ABC, avança que as idades dos jovens estão compreendidas entre os 14 e os 17 anos.

O suspeito ainda é desconhecido e já não se encontra no local.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th. There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown. Unknown suspect, who is no longer on scene. Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv — Aurora Police Dept ???? (@AuroraPD) November 15, 2021

De acordo com uma repórter do Denver Channel, Liz Gelardi, “Os pais estão à espera de poderem ir buscar os seus filhos à escola.”

Parents are waiting to pick up students at Aurora Central High School which is located near the park where the shooting happened. pic.twitter.com/k2lGWekcdE — Liz Gelardi (@LizGelardi) November 15, 2021

Já a repórter Mekialaya White, da CBS Denver, partilhou na sua página do twitter um vídeo do local, descrevendo uma “forte presença policial.”