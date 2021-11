Boletim DGS. Desde 13 de setembro que não havia tantos doentes internados

Casos descem, mas óbitos voltam a subir. Lisboa e Vale do Tejo com 37% das novas infeções

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.333 novos casos de Covid-19 e dez mortes devido à doença. Trata-se de uma descida nos casos em relação a sexta-feira (menos 38), mas de uma subida nos óbitos (cinco).

Os casos ativos são agora 43.013 (mais 742 do que no dia anterior) e os contactos em vigilância 42.42.775 (mais 2.062). Desde o início da pandemia foram comunicados em Portugal 1.119.784 casos de Covid-19 e 18.310 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo registou 37% dos novos casos em Portugal, com 855 infeções confirmadas. A seguir ficou a região Norte, com 633 (27%). Foram ainda comunicados 430 novos casos no Centro (18,4%); 167 no Algarve (7,2%); e 127 no Alentejo (5,4%).