Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois administradores, Adelino Caldeira e Fernando Gomes, da SAD do clube de futebol FC Porto também foram alvo de buscas na sequência das investigações do Ministério Público e da Autoridade Tributária. Como avançou a CNN Portugal, os dirigentes estarão associados a pagamentos indevidos de comissões nas transferências de jogadores.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação social, o irmão de Adelino Caldeira, José Caldeira, faturou cerca de um milhão e 125 mil euros à SAD do Porto entre 2016 e 2017, como o Observador já tinha noticiado em fevereiro. Contudo, este caso não tem diretamente a ver com a Operação Cartão Azul, cujo inquérito foi aberto apenas este ano. O caso das comissões pagas a José Caldeiro está a ser investigado no inquérito que investiga as ligações entre a SAD do Porto e Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão de José Sócrates,

As buscas realizadas a Fernando Gomes e Adelino Caldeira fazem parte da Operação Cartão Azul que levou o Ministério Público, esta segunda-feira, numa megaoperação que envolveu a sede da SAD do clube e que também visou a casa do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, do filho deste, Alexandre Pinto da Costa, e de outros empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho. Todos são considerados suspeitos de terem recebido indevidamente dinheiro em negócios associados ao clube.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Burla e abuso de confiança são os crimes centrais no inquérito liderado pelo procurador Rosário Teixeira, já que a SAD do FC Porto terá sido enganada em diversos processos de transferência de jogadores com a ajuda de vários dirigentes do Porto para beneficiar o filho de Jorge Nuno Pinto da Costa e o empresário Pedro Pinho, tido pela investigação como alegado testa-de-ferro do líder histórico do clube portista. Há igualmente suspeitas de crimes fiscais e branqueamento de capitais. Em comunicado, o clube confirmou as buscas desta segunda-feira e disse