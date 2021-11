Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A via que une os templos de Karnak e Luxor, no Egito, foi reinaugurada esta quinta-feira após um período de obras. A cerimónia de reabertura da chamada Avenida das Esfinges contou com “um grande espetáculo de música, dança, luz e cor”, como descreve jornal espanhol La Vanguardia.

Ao longo do processo de restauração foram mais de mil as estátuas de pedra que foram reparadas. A reabilitação da Avenida das Esfinges envolveu ainda a limpeza de dois quilómetros e setecentos metros de calçada, que foram sofrendo acrescentos ao longo dos séculos, bem como a demolição de uma mesquita e de uma igreja.

Para a reinauguração do espaço, foi preparado um desfile imponente, com a participação de centenas de figurantes, e que incluiu uma forte componente musical e coreográfica, inspirado nas procissões dos faraós.

As expectativas do Egito para o evento estavam elevadas, visto que o país quis aproveitá-lo para relançar o setor do turismo, ainda fortemente afetado pela revolta popular de 2011, que culminou com a queda de Hosni Mubarak, bem como pela crise pandémica.