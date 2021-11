Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Renault está apostada em recuperar o saudoso 4L, um modelo simples, barato e concebido para as famílias com menos posses, para circular em cidade e em estrada. Mas isso não o impediu de servir, durante anos, lavradores e caçadores que nele se deslocavam através de estradas em terra e em terrenos menos próprios, como se tratasse de uma espécie de jipe dos pobres.

Recuperando esta capacidade do 4L para “voar” sobre estradas em estado de conservação menos bom, a Renault decidiu celebrar os 60 anos volvidos sobre a apresentação do 4L com a revelação do Air4. Essencialmente, um drone quadrimotor com aspecto de Renault 4 sobre uma estrutura com quatro hélices.

The Renault AIR4 Concept makes its debut as a life-size carbon fiber drone. In addition, the prototype features a retro-inspired design as well as a 22Ah lithium-ion battery pack, which produces 90 amps of current. #Renault #AIR4Concept #AIR4 pic.twitter.com/NxaPxvbd2J — Cole Marzen (@cole_marzen) November 26, 2021

Para conceber este protótipo voador Air4, a Renault aliou-se à The Arsenale, que recorreu aos seus engenheiros, utilizando inteligência artificial para optimizar o veículo. As baterias que alimentam o drone têm uma capacidade de 90 amperes (não muito longe dos 94 Ah do BMW i3), com a Renault a não revelar todos os elementos para determinar a capacidade total, uma vez que não menciona a voltagem do sistema. Contudo, caso utilize os mesmos 400V do Renault Zoe, a bateria do Air4 deverá assegurar um pouco menos de 40 kWh.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Air4 garante uma velocidade de 26 metros/segundo, o que equivale a cerca de 93,6 km/h. Ou seja, não anda longe da velocidade máxima do original Renault 4. O novo Air4 pode ainda voar a 700 metros de altitude, descolando a 14 m/s (50 km/h) graças a um impulso de 95 kg por cada hélice, o que perfaz a capacidade de levantar um total de 380 kg.

Apesar da curiosidade provocada em torno do Air4, resta ainda saber os detalhes do futuro 4Ever, o veículo eléctrico que a Renault irá comercializar em 2025. O sucessor do Renault 4 será concebido sobre a mesma plataforma específica para EV que vai ser igualmente utilizada pelo Mégane 100% a bateria, ou o futuro R5.