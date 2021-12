Xbox: os sucessos, as derrotas e as vidas extra de uma consola com 20 anos

Mas não vamos queimar etapas, antes disso olhemos para o lançamento da Xbox 360, em 2005, na mesma altura em que surgiu o Kinnect. Este foi o primeiro acessório de mãos livres com câmara e microfone incorporados, que captava os movimentos dos utilizadores e os traduzia para o jogo. Nesse sentido, talvez o título mais popular para o acessório tenha sido o Dance Central, um jogo de coreografia, dança e música. O Kinnect foi um elemento diferenciador e revolucionário para a altura, ganhando até um prémio do Guiness, como o periférico ou acessório eletrónico que mais rapidamente vendeu, atingindo nos dois primeiros meses de vida oito milhões de unidades, contando 24 milhões desde o seu lançamento.

A Xbox 360 teve um vida bastante longa. Foram 8 anos no mercado, de 2005 a 2013, com vários modelos, é certo, mas com um sucesso comercial muito interessante que manteve a Microsoft sempre ligada à eterna luta de consolas que ainda assistimos hoje. O jogo com mais sucesso foi “Kinnect Adventures!” que vinha muitas vezes em bundle com a consola e com o Kinnect, atingindo os 24 milhões de unidades.

Em 2005 surgiram dois modelos: a Xbox 360 Pro (ou Premium), que tinha um disco rígido de 20GB ou 60GB, e a Arcade que tinha apenas 256 MB de disco. Depois, praticamente de dois em dois anos, chegaram novos modelos e versões especiais, com destaque para a Xbox 360 Elite, já com um disco de 120GB e um carregador mais ligeiro. Mais tarde, a Xbox 360 S, a versão Slim da consola que, apesar de ser mais pequena e esguia, estava equipada com um disco rígido de 250GB e já tinha a possibilidade de utilizar o WiFi. Além disso, foi construída para prevenir o maior problema desta era da Xbox: o tão afamado Red Ring of Death.

Se não sabe o que este nome representa, explicamos. Tratava-se de um problema de sobreaquecimento da consola que fazia com que o aparelho deixasse de funcionar e aparecessem três luzes vermelhas em redor do botão de power da consola. Este erro fez com que muitos aparelhos fossem mandadas para trás ou para reparação na marca, com um custo de cerca de mil milhões de dólares para a Microsoft. Por fim, houve ainda uma versão Xbox 360 E, muito semelhante à versão S, apenas com algumas diferenças na sua estética, lançada em 2013 e que esteve em circulação até 2016, isto é, já com a nova geração disponível no mercado.

Seriam precisos mais 8 anos para uma nova geração de consolas da Xbox surgir após a 360. Neste caso, a Xbox One. Lançada a 22 de novembro de 2013 — e chegando quase um ano depois a Portugal — teve um lançamento controverso, com avanços e recuos por parte da Microsoft em relação a algumas temáticas que geraram uma enorme onda de indignação. Primeiro, a questão da permanência de uma ligação à internet para confirmação das licenças dos jogos comprados que teriam que estar sincronizados com a conta de cada utilizador. Ou seja, não os podíamos emprestar ou (re)vender. Depois, a guerra de formatos vídeo, o HDDVD contra o Blu Ray. E por fim, a ideia da consola como media center.