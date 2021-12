Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um país cada vez mais pintado de vermelho e de laranja. Um total de 199 concelhos estão em risco elevado ou superior, o que corresponde cerca de 65% dos municípios do território nacional — que estão já acima da linha vermelha dos 240 novos casos por 100 mil habitantes. São mais 51 do que na semana passada.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, há 10 concelhos em risco extremamente elevado (acima de 960 casos por 100 mil habitantes), mais quatro do que há uma semana. Barrancos continua a ser aquele com uma maior incidência, reportando 4.806 infeções por 100 mil pessoas.

Em risco extremamente elevado estão ainda Mira (1.389), Carregal do Sal (1.278), Vila Nova de Paiva (1.171), Monchique (1.105), Portimão (1.061), Terras de Bouro (1,061), Vimioso (1.061), Serpa (1.058) e Soure (1.020).

Tendo em conta a classificação por categorias utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e seguido pela Direção-Geral da Saúde, o panorama do país consistia a 1 de dezembro em:

68 concelhos no nível muito elevado — entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes — mais 24 do que na semana passada;

121 concelhos no nível elevado — entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes — mais 23 do que na semana anterior;

59 concelhos no nível moderado — entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — menos oito do que na semana passada;

50 concelhos no nível baixo — abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes — menos 22 do que na semana passada.

Todos os concelhos das Áreas Metropolitanas aumentam a incidência: a exceção é Arouca

Todos os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) aumentaram a incidência cumulativa nos últimos sete dias. A capital passou, aliás, a integrar a categoria de concelho em risco muito elevado.

No total, são 14 os concelhos com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes, incluindo Lisboa com a incidência mais alta (491 casos por 100 mil habitantes), seguido de Sesimbra (412) e Moita (376).

Entre os 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto, todos os concelhos subiram a incidência cumulativa. No total, estão 12 concelhos no nível elevado, incluindo São João da Madeira (698 casos por 100 mil habitantes), seguido de Oliveira de Azeméis (576) e Santa Maria da Feira (558).