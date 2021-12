Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tottenham está a ser afetado por um surto de Covid-19 no interior do clube. De acordo com a BBC, que divulga a notícia esta terça-feira, vários jogadores e elementos do staff dos spurs testaram positivo nas últimas horas, sendo que será realizada uma nova ronda de testagem nas próximas 24 horas.

A equipa de Antonio Conte defronta o Rennes na próxima quinta-feira, na última jornada da fase de grupos da Conference League — um jogo decisivo onde o Tottenham, que está no segundo lugar do Grupo G com os mesmos pontos do Vitesse, terá de fazer o melhor resultado possível para garantir a qualificação par a fase seguinte.

De acordo com os regulamentos da UEFA, os spurs terão de ir a jogo se tiverem pelo menos 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, e só poderão solicitar o adiamento da partida se não atingirem esse número mínimo. Ainda assim, todos os encontros da fase de grupos da competição terão de estar concluídos até ao final do ano, o que significa que o Tottenham teria de encaixar o jogo nas próximas semanas de calendário.

A BBC adianta também que ainda não foi decidido se o clube vai solicitar à Premier League o adiamento da partida do próximo domingo, contra o Brighton, até porque a opção de adiar ou não o encontro só pode mesmo ser tomada pela direção do organismo. O Tottenham está atualmente no 5.º lugar da liga inglesa e leva três jornadas seguidas a vencer, contra Leeds, Brentford e Norwich.