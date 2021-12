Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um bispo espanhol casou-se no passado mês de novembro com uma autora de livros eróticos e, como consequência, foi despojado dos seus poderes, noticia o The Guardian. O bispo, Xavier Novell i Gomà, já tinha sido notícia por se tornar, em 2010, no bispo mais jovem de sempre, aos 41 anos, nomeado para o município catalão de Solsona. E terá estado envolvido em terapias de conversão para homossexuais e no apoio à independência regional.

Agora, voltou a ser alvo de interesse porque no final do mês de agosto se soube que abandonou a sua carreira na Igreja por “motivos estritamente pessoais”, segundo o próprio. O motivo, veio a saber-se, foi ter-se apaixonado por Silvia Caballol, uma psicóloga clínica que se tornou romancista em 2015, e com quem se casou em novembro numa cerimónia civil.

A Conferência Episcopal Espanhola reagiu num comunicado emitido este sábado, no qual informa que, como consequência do casamento, o bispo perdeu automaticamente os seus poderes e está assim proibido de “exercer qualquer um dos seus direitos e deveres inerentes ao ofício episcopal”, como por exemplo, a administração de sacramentos.

O bispo Xavier Novell i Gomà é licenciado em engenharia agrícola e, segundo o The Guardian, agora trabalha numa empresa que comercializa sémen de porco. A sua mulher, Silvia Caballo, é autora de romances eróticos, como é o caso da trilogia Amnesia.