O último caso positivo no plantel do Sporting, neste caso de Ricardo Esgaio na segunda-feira, tinha sido uma espécie de confirmação dos receios dos responsáveis leoninos de que os testes positivos de Sebastian Coates e Paulinho poderiam não ter sido os únicos e, já depois de mais um encontro, neste caso para a Taça da Liga em Penafiel, Rúben Amorim tem mais uma baixa: Tiago Tomás contraiu Covid-19. O Observador sabe que o jogador teve um resultado antigénio positivo e ficou em isolamento na Academia.

O avançado testou positivo nos testes feitos depois do encontro da noite da última terça-feira, tendo em vista a deslocação de sábado a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, na Primeira Liga. Antes, TT tinha sido suplente utilizado na vitória por 2-0 frente ao Boavista, em Alvalade, entrando na segunda parte.

Nesta altura, o internacional Sub-21 é o terceiro jogador do Sporting em isolamento, a par de Paulinho (que falhou os jogos com Boavista e Penafiel) e de Ricardo Esgaio (falhou Penafiel, vai falhar Gil Vicente e pode falhar ainda o Casa Pia, para a Taça de Portugal). Sebastian Coates, o primeiro infetado dos leões esta temporada, já recuperou e jogou nas duas últimas partidas. Paulinho ainda poderá ainda ser opção de Rúben Amorim em Barcelos caso tenha alta do isolamento até sábado.

Além destas baixas, o treinador do conjunto verde e branco não conta ainda com os lesionados Feddal, João Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane Cabral. Bruno Tabata, expulso em Penafiel por acumulação de amarelos, está também castigado e não defronta o Gil Vicente na 15.ª jornada do Campeonato.