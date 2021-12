Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a segunda sondagem consecutiva a dar um empate técnico entre o PS e o PSD a seis semanas das legislativas antecipadas. Depois de sondagem Pitagórica para a CNN/TVI, é agora a vez do barómetro da Aximage para o DN/JN/TSF dar uma indicação de voto de 35,4% no PS e de 33,2% do PSD.

O Bloco de Esquerda continua na terceira posição (7,3%), seguido do Chega (6,2%), CDU (5,1%), Iniciativa Liberal (3,7%), PAN (2,5%) e CDS (1,3%).

Se compararmos esta diferença de cerca de dois pontos percentuais com o resultado de novembro do mesmo barómetro, constata-se que os social-democrata liderados por Rui Rio subiram 8,8% e os socialistas desceram três pontos percentuais.

Continuando a comparação com o barómetro de novembro, esta performance do PSD de Rui Rio terá uma relação direta com a queda do Chega (menos 1,5%), Iniciativa Liberal (menos 1%) e CDS (menos 0,7%). À esquerda, a CDU sobe 0,5%, enquanto que o Bloco de Esquerda desce 1,5%.

Bipolarização reforçada

A bipolizarização entre o PS e o PSD, uma tendência apontada por vários analistas políticos, é uma evidência nesta sondagem: sete em cada dez eleitores indicam que votarão nos dois maiores partidos portugueses. Além disso, os dois maiores partidos sobem seis pontos na indicação de voto face ao barómetro de novembro.

Contudo, a maioria absoluta parece estar fora do alcance quer de Costa, quer de Rio porque 68% dos inquiridos não acreditam que algum partido tenha mais do que 115 deputados — a meta que define o domínio do Parlamento por um só partido.