Um trouxe estabilidade, o outro trouxe um golo, o último trouxe quase tudo: Bernardo, Rúben e João são os três Reis Magos do City

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se a vida muda num instante, a vida no futebol muda ainda mais depressa. Basta recuar até ao verão, antes do início da temporada, para ver e entender que o Manchester City não considerava Bernardo Silva um intransferível, que o clube estava disposto a deixar sair o jogador e que até o internacional português via com bons olhos uma ida para outras paragens face à perda de protagonismo na equipa e à chegada de Jack Grealish. Seis meses depois, ainda antes do final do ano, o cenário não podia ser mais diferente.

Atualmente, face ao enorme início de temporada de Bernardo e aos sete golos e duas assistências em 22 jogos disputados, o Manchester City está a preparar uma relevante atualização contratual que inclui um considerável aumento salarial. De acordo com a imprensa inglesa, o clube está disposto a pagar 354 mil euros por semana ao internacional português — 1,4 milhões por mês, 16,8 milhões por ano –, tornando-o num dos mais bem pagos do plantel a par de Kevin De Bruyne e Raheem Sterling. Quase imune a tudo isso, Bernardo vai dando entrevistas: garantindo que está exatamente ao mesmo nível da época passada.

⭐️ ???????????????????? ???????? ???? ???????????? ⭐️@BernardoCSilva reflects on winning the @etihad Player of the Month for a record third time in a row! ????#ManCity pic.twitter.com/7WEwNj6Pib — Manchester City (@ManCity) December 16, 2021

“Não vejo televisão inglesa. É bom saber que estou a fazer bem o meu trabalho. Sinto que estou a jogar bem mas também acho que estava na época passada. Só que agora estou a marcar mais golos. Muita gente fala do meu nível esta temporada mas acho que na época passada foi igualmente bom. Muitas pessoas baseiam a sua opinião sobre os jogadores em golos, assistências, estatísticas”, disse o internacional português, o primeiro na história do Manchester City a ser eleito Jogador do Mês em três ocasiões consecutivas, aos meios do clube. Na mesma entrevista, Bernardo ainda teve tempo para recordar os melhores presentes de Natal que recebeu — sem esquecer o Benfica. “Lembro de que os meus deram-me uma piscina e eu adorei. Em termos de futebol, sempre quis receber bolas e camisolas. Por isso, diria que foi uma camisola do Benfica, porque quando era mais novo era adepto do Benfica”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, este domingo, Bernardo era naturalmente titular contra o Newcastle. Rúben Dias e João Cancelo também começavam de início em St. James’ Park e Guardiola apostava em De Bruyne, Sterling e Mahrez no apoio a Gabriel Jesus, deixando Gündoğan, Jack Grealish e Phil Foden no banco de suplentes. Do outro lado, o conjunto de Eddie Howe já podia contar com Saint-Maximin, que ainda não era titular mas aparecia na ficha de jogo e estava recuperado da lesão sofrida recentemente, e procurava obter o melhor resultado possível depois de ter conquistado a primeira vitória na Premier League apenas no passado dia 4 de dezembro, contra o Burnley.

A primeira parte acabou por confirmar o expectável: o Manchester City é infinitamente superior ao Newcastle e a equipa de Eddie Howe não tem argumentos, nesta altura, para lutar contra os melhores conjuntos da Premier League. Rúben Dias abriu o marcador logo nos instantes iniciais, aparecendo a cabecear totalmente sozinho na pequena área depois de uma enorme passividade da defesa adversária e de uma assistência de João Cancelo (5′). Embora tenham ido para o intervalo sem qualquer remate enquadrado, os magpies ainda reagiram com um pontapé ao lado de Joelinton (12′). Já perto da meia-hora, contudo, os citizens aumentaram a vantagem: Cancelo desequilibrou no corredor central, tirou dois adversários da frente e atirou um autêntico míssil para dentro da baliza (27′), assinando um grande golo.