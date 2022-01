Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Estoril solicitou de forma oficial ao FC Porto o adiamento do jogo entre as duas equipas agendado para o próximo sábado, dia 8 de janeiro, a contar para a 17.ª jornada da Primeira Liga. Em causa está o alargado surto de Covid-19 que está a afetar o plantel, a equipa técnica e a restante estrutura dos estorilistas e que nesta altura já terá colocado em isolamento mais de 30 elementos, incluindo Sub-23.

Atualmente, e depois dos resultados mais recentes da testagem recorrente que tem sido feita no Estoril, o clube tem mais de 30 casos positivos. Dos 36 jogadores que estão inscritos na Primeira Liga, só 18 estão negativos e disponíveis — 14 do plantel principal, quatro dos Sub-23. Contudo, com uma aparente tendência crescente no número de infeções, os estorilistas já encetaram contactos formais com o FC Porto para conseguirem o adiamento da partida que encerra a primeira volta do Campeonato. Ou seja, nesta altura, a decisão final está totalmente do lado dos dragões.

De recordar que, segundo o novo regulamento recentemente aprovado pela Liga e no seguimento do que aconteceu no Jamor na partida entre o Belenenses SAD e o Benfica, um jogo acontece desde que as equipas tenham um mínimo de 13 jogadores elegíveis incluindo um guarda-redes — sendo que não é líquido que o Estoril cumpra este requisito, já que os dois guardiões da equipa principal estão infetados, em resultados que se tornaram conhecidos na manhã deste sábado.

Contudo, se os dois clubes chegarem a acordo em relação ao adiamento e a uma nova data, o encontro pode também ser adiado mesmo se uma equipa tiver os tais 13 jogadores disponíveis. Um cenário que o Estoril procura, precisamente, ao ter iniciado as conversações com o FC Porto.