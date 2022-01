Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Farfetch abriu 30 vagas para os escritórios de Lisboa, Porto e Braga, no âmbito do seu programa de estágios remunerados, Plug-In Graduates, nas áreas de Tecnologia, Produto e Data.

A plataforma tecnológica líder global para a indústria da moda de luxo vai para a 7º edição do Plug-In Graduates. O programa, com duração de 6 meses, tem como objetivo proporcionar a recém licenciados a experiência única e real de trabalhar numa tecnológica. Ao longo das últimas seis edições o Plug-in recebeu mais de 230 estagiários.

A elevada taxa de retenção do Plug-In, acima dos 90%, mostra que a FARFETCH é o excelente lugar para começar, ficar e desenvolver uma carreira em tecnologia, refere, em comunicado, Ana Sousa, VP de People da FARFETCH.

As inscrições decorrem até março no site da FARFETCH. O processo de recrutamento está aberto para aquelas que pretendem iniciar-se no mercado de trabalho ou que têm menos de dois anos de experiência profissional.

Das 30 vagas disponíveis fazem parte vagas para funções de Software Engineering, Mobile, Infrastructure, Security, Data Engineering, Product Management, entre outras.

Espera-se o arranque do programa em abril e, à semelhança das últimas três edições, vai voltar a ter um formato híbrido. Os estagiários terão de passar por um onboarding remoto e, mais tarde, experienciar com as suas equipas o dia-a-dia no escritório, adotando um modelo de trabalho flexível. No total 40% do tempo será presencial.