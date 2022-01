Jardim zoológico chileno vacinou tigres, leões, pumas e um orangotango contra a Covid-19

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Charly, um tigre de Bengala de 3 anos, e Sandai, um orangotango do Bornéu, com 26, ambos de espécies em vias de extinção, foram os eleitos para dar a cara pela campanha de vacinação experimental que fez do Buin Zoo o primeiro jardim zoológico da América Latina a inocular animais contra a Covid-19, mas não foram os únicos a ser vacinados.

Ao todo, foram 10 os animais vacinados neste Zoo, nos arredores de Santiago, dentro de um universo de cerca de dois mil. Em comum com Charly e Sandai, os outros escolhidos — três leões, três pumas e três tigres — têm o facto de pertencer às espécies que mais propensão têm para serem infetadas com o SARS-CoV-2. Quase um mês depois da inoculação, no dia 13 de dezembro de 2021, todos continuam bem de saúde, testemunhou a reportagem da Agência France Presse no local.