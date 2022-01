Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tentar não custa e, mesmo que não dê, ainda pode acaba tudo numa boa gargalhada. Foi isso que aconteceu por exemplo nos bastidores da cerimónia da Bola de Ouro, quando Tom Holland, o ator que faz o papel de Homem Aranha no filme da Marvel, questionou Kylian Mbappé sobre a possibilidade de, no final da época quando deixar de ter contrato com o PSG, poder reforçar o “seu” Tottenham que não ganha qualquer título há quase uma década e meia. “Impossível”, respondeu entre sorrisos o avançado que é também conhecido como Tartaruga Ninja. Tudo a bem entre duas personagens que ainda fizeram rir quem estava à volta.

Apesar de ser o nome e o jogador mais falado do momento, o internacional francês consegue aligeirar um tema que parece estar a tornar-se sensível entre tudo e todos menos o próprio. Aliás, é mesmo o próprio a querer que o tema seja tudo menos tema, tendo também presente que entre fevereiro e março há dois jogos para os oitavos da Champions frente ao Real Madrid, clube pelo qual já terá uma espécie de pré-acordo. Em França ainda se abre a porta a uma possível renovação pelo PSG, em Espanha é quase uma certeza sem contrato assinado na lista de contratações de Florentino Pérez, no mundo existe só a garantia de que alguém ficará bem servido para os próximos anos. Ainda assim, essa dúvida tem gerado excessos.

Tudo começou numa pequena e quase ingénua mensagem de Camille, uma menina de oito anos que padece de uma doença rara, dirigida ao avançado apelando para que não deixasse o Parque dos Príncipes no final da temporada. “Por favor, fica no PSG e continua a fazer-nos sonhar por muito tempo… Amamos-te”, disse na mensagem dirigida a Kylian Mbappé através das redes sociais. Pouco depois, a reação da mesma conta de Camille. “Nunca podíamos imaginar este ódio. A Camille luta todos os dias para distribuir sorrisos. A tristeza que sentimos esta noite está ao nível desta violência”, lamentou perante as reações sofridas.

Contexto: Camille tem uma associação, “Un Sourire Pour Camille”, que pretende distribuir sorrisos por outras crianças que tenham doenças raras como a própria. E, perante todas as reações que se sucederam ao comentário, foi o próprio jogador que decidiu tomar uma posição num gesto muito elogiado em França.

Camille la courageuse petite guerrière à juste voulue déclarer son amour à @KMbappe

Jamais nous n'aurions pu imaginé tant de haine

Camille se bat chaque jour pour distribuer des sourires

La tristesse que nous ressentons ce soir est a la hauteur de cette violence

Stop????????#TeamPSG https://t.co/riHO2E7A45 pic.twitter.com/MYsHqtWxGD — Association Un Sourire Pour Camille (@1SourireCamille) January 9, 2022

“Também te desejo um feliz ano novo, minha pequena Camille. Continua a lutar como fazes, dando-nos a todos uma lição de vida. A violência dos comentários em relação a uma criança… Realmente, estamos a bater no fundo. Devíamos apelar à razão”, escreveu Mbappé na sua conta oficial do Twitter, com várias imagens dos insultos que foram feitos a Camille depois de ter pedido ao avançado para permanecer no PSG.