Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na estação “marciana” em pleno deserto do Utah, nos Estados Unidos, todas as manhãs, ao pequeno-almoço, há um momento musical. A ideia foi de Pedro José-Marcellino e os restantes elementos da missão 238 “têm gostado imenso”, conta ao Observador.

É um momento simples para promover a ligação entre os elementos da tripulação: todos os dias ouvem uma música selecionada e previamente descarregada pelo luso-caboverdiano. (Previamente, porque naquela estação, que simula as condições de Marte, a capacidade da internet é um recurso escasso).

A música preferida do primeiro oficial da missão na Mars Desert Research Station (MDRS), da fundação Mars Society, é “Space Oddity”, de David Bowie, tal como deixou claro logo na primeira crónica diária que escreveu para o Observador — e tinha de ser a primeira a tocar na estação.

Indiscutivelmente, a melhor música sobre o espaço que anda por aí. Cheia de significados alternativos e subversivos, a rebelia do David Bowie patente em cada linha”, destaca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro José-Macellino conta que “Gravity”, de John Mayer, foi uma das músicas que a tripulação mais gostou: “É uma das mais bonitas melodias sobre o espaço”. Para o último dia está reservada “We Are All Made Of Stars”, de Moby: “A canção ideal para terminarmos estas duas semanas e seguir cada um o seu caminho”.

Oiça a playlist da tripulação da MDRS 238 e escolha também a sua preferida.

Terça-feira, 4 de janeiro (Sol 2) – “Space Oddity”, David Bowie

Quarta-feira, 5 de janeiro (Sol 3) – “Man On The Moon”, R.E.M.

Quinta-feira, 6 de janeiro (Sol 4) – “Talking To The Moon”, Bruno Mars

Sexta-feira, 7 de janeiro (Sol 5), tiveram direito a duas música porque não tinham ouvido nenhum na segunda-feira, dia 3 (Sol 1):

“Gravity”, John Mayer

2. “Rocket Man (I Think It’s Going To Be Alright)”, Elton John

Sábado, 8 de janeiro (Sol 6) – “A Space Boy Dream”, Belle & Sebastian

Domingo, 9 de janeiro (Sol 7) – “Calling Occupants of Interplanetary Craft (The Recognized Anthem of World Contact Day)”, The Carpenters

Segunda-feira, 10 de janeiro (Sol 8) – “Spaceman”, Bif Naked

Terça-feira, 11 de janeiro (Sol 9) – “It’s Not”, Aimee Man

Quarta-feira, 12 de janeiro (Sol 10) – “Space Song”, Beach House

Quinta-feira, 13 de janeiro (Sol 11) – “Space Cowboy”, Kacey Musgraves

Sexta-feira, 14 de janeiro (Sol 12) – “2,000 Light Years From Home”, The Rolling Stones