Milhares de manifestantes contra a vacinação e as restrições impostas pelo Governo da Bulgária devido à pandemia de Covid-19 protestaram esta quarta-feira diante do parlamento, em Sófia, tendo dezenas deles tentado invadir o edifício.

A forte presença policial impediu que os manifestantes entrassem no parlamento e alguns deles foram detidos, enquanto outros, cujo número está ainda por determinar, ficaram feridos. Quatro agentes da polícia receberam assistência hospitalar, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP).

A violência eclodiu numa manifestação de protesto contra o uso obrigatório de máscaras e a vacinação, organizado por um grupo nacionalista.

BULGARIA ????????

Protesters against the health pass forced a police cordon and tried to storm the Parliament of #Bulgaria in #Sofia. #Bulgaria pic.twitter.com/aFw6Ert4YM

