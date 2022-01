A cantora irlandesa Sinéad O’Connor foi hospitalizada esta quinta-feira depois de escrever perturbadoras mensagens no Twitter, onde assumiu a culpa pela morte do filho Shane, de 17 anos, que no passado dia 7 foi encontrado morto, depois de conseguir fugir do hospital onde estava internado, a braços com problemas de saúde mental.

“Decidi seguir o meu filho. Viver sem ele não tem sentido. Tudo aquilo em que eu toco, estrago. Só fiquei por ele. E agora ele partiu. Destruí a minha família. Os meus filhos não querem conhecer-me. Sou uma pessoa de merda. E vocês todos só pensam que eu sou simpática porque consigo cantar. Não sou”, começou por escrever a cantora, de 55 anos, naquele que foi o primeiro de uma série de tweets.

I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not.

